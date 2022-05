Verena Altenberger: „Stellen tief in der eigenen Seele anzapfen“

Bei ihrem aktuellen Projekt „Riesending“ (für ServusTV, ARD und SRF) ist Altenberger erneut Naturgewalten ausgesetzt. Die zweiteilige Verfilmung der spektakulären Rettungsaktion von 2014 in der Riesendinghöhle am Untersberg wird gerade in Kroatien, Bayern und Salzburg gedreht. „Ich bin auf jeden Fall jetzt Europas erfahrenste Höhlenschauspielerin. Ich habe da eine Marktlücke entdeckt“, scherzt Altenberger.

Von den Bedingungen her sei es „irre“ gewesen. „Aber ich liebe es“, meint sie. „Es sind immer extreme Umstände, die auch körperlich wahnsinnig viel abverlangen.“ Gerade beim „Riesending“-Dreh habe das Team „ganz viel mit Enge zu tun.“ Im Gegensatz zu „Wild Republic“, wo man auch im Studio drehte, war bei „Riesending“ nichts nachgebaut. „Wir sind einfach on location in echten Höhlen, die teilweise noch nicht mal erschlossen sind.“