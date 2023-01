Nach NÖ-Wahl: Bericht zu Landesdirektor Ziegler im Finish

Man werde "keine Munition" für den Landtagswahlkampf in Niederösterreich liefern, versprach Gerhard Draxler Anfang Jänner. Er leitet die ORF-interne Evaluierungskommission zum niederösterreichischen Landesdirektor Robert Ziegler. Seither herrschte absolute Funkstille, aber nach geschlagener Wahl sickerte durch, dass die Komission im Finish ist. Laut KURIER-Informationen soll der Bericht Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann übermittelt werden. Ziegler wird vorgeworfen, in seiner Rolle als Chefredakteur des Landesstudios eine Art "Message Control" für die ÖVP gemacht zu haben. Er wies das wiederholt zurück. Über die Inhalte des Berichts ist nichts bekannt.