Moritz Bleibtreu: „Das hätte sehr gefährlich werden können“

Der echte Konrad Kujau starb im Jahr 2000. Um sich auf die Rolle vorzubereiten, hatte Bleibtreu aber genügend Tonmaterial zur Verfügung: Im Podcast „Faking Hitler“, den der Stern vor ein paar Jahren selbst veröffentlicht hat, sind die Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Heidemann und Kujau zu hören. Und somit auch dessen spezieller Dialekt. „Er kam ja ursprünglich aus Sachsen und ist dann nach Stuttgart gegangen. So hat er sich eine Mischform aus Schwäbisch und Sächsisch angeeignet.“ Um sich das als Schauspieler anzutrainieren müsse man durchaus auch „der Geliebten ein bisschen auf die Nerven gehen, weil man nur noch so spricht“, schmunzelt Bleibtreu. „Es reicht nicht, dass man das im Kopf durchgeht. Da rennt man dann eben manchmal Selbstgespräche führend durchs Haus.“

2020 gab der gebürtige Münchner, der für Filme wie „Lola rennt“ oder „Elementarteilchen“ bekannt ist, mit „Cortex“ sein Regiedebüt – das nächste Projekt als Regisseur ist bereits in Arbeit. „Ich bin da dran, habe meinen neuen Film fertig geschrieben und hoffe, dass ich ihn bald realisieren kann.“ Viel verrät er noch nicht: Es soll eine Tragikomödie im Rotlichtmilieu werden. Zunächst spielt er aber in der Netflix-Serie „Transatlantic“ – eine Fluchtgeschichte aus der Nazi-Zeit – den Philosophen Walter Benjamin. Voraussichtlich im Herbst wird man den Schauspieler dann in der Serie „Blackout“ im ORF sehen.