Wie ein Algorithmus Frauen in Medien sichtbarer machen soll

Bei Bildern stoße die Künstliche Intelligenz mitunter an ihre Grenzen: „Nicht immer, wenn eine Frau dargestellt wird, ist das auch automatisch im Sinne von ,EqualVoice‘. Dort brauchen wir dann die Journalistinnen und Journalisten und die Diskussionen in den Redaktionssitzungen.“

Gerade in Wirtschaftsressorts sind fehlende Sujets von Frauen ein Thema. Um das zu ändern, will man bei Ringier demnächst in einer Foto-Challenge selbst passendes Bildmaterial produzieren.

Ein ähnliches Projekt wie „EqualVoice“ hat die britische BBC unter dem Titel „50:50“ gestartet. Damit will man erreichen, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen in Beiträgen zu Wort kommen. „Das ist ein anderer Ansatz. Uns ist es wichtig, dass zumindest die Realität, die wir haben, abgebildet ist, dass man etwa sieht, wie viele Frauen in der Geschäftsleitung sind“, sagt Bassler.

Wie viel die Software kostet, die Ringier verwendet, will die Finanzchefin nicht verraten. Es werde aber derzeit überlegt, das Programm an andere Medienhäuser weiterzuverkaufen. „Wir sind schon angefragt worden und prüfen das aktuell mit unserem Data-Team.“