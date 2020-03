Ingrid Thurnher: Die Qualitäts-Senderin von ORF III

Was war die Motivation, sich vom Qutorenriesen ORF 2 in ein kleines Labor wie ORF III zu begeben? Etwas aufzubauen, etwas Neues zu machen, hat mich gereizt – ich fühle mich irgendwie wie in einem Start-up, in dem man mit einem total engagierten jungen Team etwas ausprobieren und entwickeln kann. Im Gegensatz zu der ebenfalls sehr reizvollen Aufgabe, prominent eine Sendung zu tragen, die es immer schon gab und weiterhin gibt.

Was war Ihr Ziel für Ihre Tätigkeit bei ORF III?

Als ich hier Anfang 2017 angekommen bin, war ich überrascht, wie jung dieser Sender ist. Es war einfach genial, mitmachen zu dürfen, manches fertig zu stellen, aber auch Neues aufzubauen. Am allermeisten beschäftigt hat mich die Frage: Wie können wir viel mehr professionelles Programm machen?

Im Spartensender ORF III haben Sie begrenzte Ressourcen. Das ist wahrscheinlich ein Kontrast zu Ihrer bisherigen Tätigkeit bei ORF 2, das viel mehr Nachrichtensendungen hat, und deshalb naturgemäß über mehr Budget verfügt.

Hier habe ich die volle Budgetverantwortung für meinen Bereich und muss einfach schauen, dass ich damit zurechtkomme. Da betrachtet man viele Sachen mit anderen Augen und wird kreativ. Ich will nicht sagen, dass die anderen das nicht sind – sie haben einfach andere Voraussetzungen. Unser Studio hat zwei Personen, die das technisch managen müssen. Wir haben keine Kameraleute, keine Assistenten, die uns das Mikrofon anstecken, es ist niemand im Studio. Es ist eben klein und bescheiden. Das Wichtige ist nur, dass man es auf Sendung nicht sieht.