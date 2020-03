Bauer-Jelinek: "Frauen sind in der Krise, Männer aber auch“

Was können wir tun?

In westlichen Gesellschaften muss die neue Vielfalt der Möglichkeiten erst verarbeitet werden. Es geht darum, selbstbewusst einen Weg zu finden. Wie nutze ich die Chancen? Wie stecke ich Kritik lockerer weg? Einfluss hat auch die wirtschaftliche Entwicklung: Bei Krisen passt sich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen an. Ich glaube aber nicht, dass wir in die traditionelle Rollenverteilung zurückfallen, sondern alle das tun werden, was sie besser können. Wenn Männer nicht den Druck des Alleinverdieners haben, sind sie gerne zu Hause. Umgekehrt sind Frauen hervorragende Geldverdienerinnen.

Wenn es denn leistbar ist, derzeit landen Frauen später oft in der Armutsfalle wegen der Karenzzeiten.

Ja, wobei die Gehaltsanpassung auch bei Männern noch nicht funktioniert. Ein Mechaniker am Land verdient nicht dasselbe wie in der Stadt. Fürsorgearbeit muss anders entlohnt und angerechnet werden, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde meiner Meinung nach die Basis für alle absichern.

Im Vergleich zu Männern: Wo liegen die Machtfaktoren der Frau?

Die Spielregeln richten sich nach dem Spielfeld, nicht nach dem Geschlecht. Frauen spielen auch keinen anderen Fußball.

Die Spielregeln werden aber oft von Männern gemacht, da sie in vielen Top-Ebenen in der Überzahl sind.

Weil sie auf diesem Spielfeld bereits seit hunderten, wir Frauen aber erst seit 30 bis 40 Jahren sind. Wir müssen das Verhalten erst gut durchschauen, Chancen auch wahrnehmen und lernen, Konkurrenzsituationen zu meistern. Auch erkennen, Führungsaufgaben nicht weiblich machen zu wollen.

Was meinen Sie mit weiblich?

Viele Frauen inszenieren sich mit Schmuck, spielen mit Sex-Appeal, tragen auffallende Mode. Alles, was vom Inhalt ablenkt, ist kontraproduktiv. Erst wenn sie für ihre Aussagen wahrgenommen werden, stimmt die Inszenierung. Dann kann man sich auch modisch mehr trauen.

Wenn aber mehr Frauen in Top-Positionen kommen, könnten sich auch die Männer anpassen.

Wenn, ändern sich die Regeln gemeinsam. Aber man kann sich nicht so inszenieren, solange man eine Einzelperson oder in der Minderheit ist. Die erste Botschaft ist also generell: Mut zur Macht.

Es heißt oft, mächtige Frauen seien erotisch. Stimmt das?

Hier hinkt die Gleichberechtigung leider hinterher. Viele gleichaltrige Männer suchen oft Frauen, die nur das sexy Spiel spielen. Aber: Jüngere Männer finden mächtige Frauen zunehmend anziehend. Sie können ihnen einen Lebensstandard bieten – eine Folge dessen, dass beide Geschlechter in beiden Rollen erfolgreich sein können.