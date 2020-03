Neuseeland, Pionierland der Frauenrechte

Mit einem dumpfen Knall schlägt das Ende der 270 Meter langen Papierrolle gegen die hintere Wand des großen Debattierzimmers im neuseeländischen Parlament. Es ist der 28. Juli 1893, und es wird ein entscheidender Schlag sein.

Wochenlang hat Kate Sheppard, Führerin der Suffragettenbewegung, zuvor mit Pamphleten und in Reden Stimmung für das Frauenwahlrecht gemacht, Petitionspapiere im Land verschickt und mit ihren Mitstreiterinnen auf diesem Weg 25.519 Unterschriften gesammelt. In ihrem Haus in Christchurch hat sie 500 Bögen Papier aneinandergeklebt, um einen Besenstiel gewickelt und die 270-Meter-Rolle dem Abgeordneten John Hall übergeben.