Mirjam Weichselbraun: "Es fällt mir nicht schwer, dichtzuhalten"

Gerne verwechselt

Corona hat auch Weichselbrauns Pläne im Vorjahr durcheinandergewirbelt: Die ORF-Show „Dancing Stars“ konnte sie nicht moderieren, durch die Reisebestimmungen war Pendeln zwischen Wien und London, wo sie mit ihrer Familie lebt, nicht machbar. Das sei schade, so Weichselbraun, aber durch die Umstände nicht anders möglich gewesen.

Und geht es nach „The Masked Singer“ bei Puls4 oder beim ORF weiter? „Ich hoffe, an interessanten und unterhaltsamen Projekten arbeiten zu können, für welchen Sender auch immer. Ich habe mich ja auch nicht gegen den ORF entschieden, sondern mit ,The Masked Singer Austria' für eine Show, die ich sehr mag. Das wird manchmal gerne verwechselt.“

Für die Shows, die sie moderiert, habe sie immer hart gearbeitet. „Frauen im Fernsehen, vielleicht sogar generell in der Arbeitswelt, werden gerne an einmaligen Leistungen gemessen, Männer weniger", so Weichselbraun. "Mir war also immer bewusst, dass ich mich immer wieder aufs Neue beweisen muss. Das mache ich gerne, weil ich mit jeder Herausforderung dazu lerne.“