Für den Dackel hat es sich bei "Masked Singer Austria" ausgewackelt

Diesmal standen drei Duelle an. Weintraube gegen den Babyelefanten. Der Wackeldackel gegen den Frechdachs und die Gelse gegen die Donaunymphe.

Die Traube startete mit "A Little Party Never Killed Nobody". Sonja Kirchberger glaubte Sasa Schwarzjirg diesmal erkannt zu haben. "Eine sehr betörende Person", so Elke Winkens, die auf Maria Köstlinger tippe. "Ich fand es schön", meinte Gast-Rater Sänger Josh.Und Rainer Schönfelder ließ sich sogar zu einem Reim inspirieren und nannte Lizz Görgl.

Der Babyelefant bezauberte mit "What a Wonderful World". Die Namen Sandra Pires, Rose May Alaba und Barbara Schöneberger fielen.