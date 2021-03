Robert Almer bei "Masked Singer Austria": Knie lädiert, aber tolle Erfahrung

Der 1,94 Meter-Hüne hatte eigentlich die letzten 20 Jahre mit dem Singen nicht viel am Hut, hat aber als Jugendlicher eine Musikhauptschule besucht und dort auch steirische Harmonika „und ein bissl Gitarre“ gelernt.

„Ich weiß kaum den Text und den Titel von einem Lied. Das ist an mir vorbeigegangen“, meint er lachend zum KURIER. Dafür hat er seine Sache als Wackeldackel richtig gut gemacht, konnte das Rateteam hinters Licht führen, keiner kam auf ihn.

„Für mich war es auch ein Vorteil. Einerseits komme ich ja nicht aus dem Schauspiel- oder Musikbusiness. Der Druck war also relativ gering – und das hat die Sache für mich viel einfacher gemacht“, sagt Almer, der die Puls4-Show so richtig genossen hat. „Es war eine tolle Erfahrung, auch wenn meine Knie ein bisserl darunter gelitten haben. Ich habe es sicher ein wenig einfacher im körperlichen Bereich eingeschätzt“, meint er. „Aber einen ganz anderen Bereich kennenzulernen, war toll. Es ist ja nicht alltäglich, dass ich alleine auf einer großen Bühne in einem Studio bin. Das sind alles Erfahrungen, durch die man sich weiterentwickelt und die einen vielleicht auch zu einem anderen Menschen machen.“

Und überhaupt das Motto des Sportlers: „Wenn du Chancen im Leben bekommst und mit dem Herzen dabei bist, dann mache das und versuche dich darin. Bleib dran, und sei ehrgeizig.“