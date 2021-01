Mini-Serie "The Stand": Kaviar zur Apokalypse

Ob man in Pandemie-Zeiten noch mehr Pandemie-Content braucht, sei dahingestellt. Aber in „The Stand“ geht es ohnehin nur zu Beginn um eine Krankheit. Denn nachdem das tödliche Virus einen großen Teil der Menschheit ausgelöscht hat, bleiben nur jene wenigen zurück, die immun sind. Und an ihnen liegt es nun, wieder eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen – sofern sie das wollen.

So findet sich eine bunte Truppe in Boulder, Colorado ein, die sich an so etwas wie normalem Leben versucht. Dorthin gebracht wurden die Überlebenden von Whoopi Goldberg, die ihnen in der klischeehaften Rolle der alten weisen Mutter Abigail im Traum erschienen ist und sie ans Ziel geführt hat. Aber sie ist nicht die einzige Person, von der die Menschen in Boulder träumen.