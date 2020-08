Millie Bobby Brown spielt Sherlock Holmes' Schwester in neuem Netflix-Film

Schauspielerin Millie Bobby Brown ist bald als Sherlock Holmes' Schwester zu sehen. Die Mimin, die als Eleven aus der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannt ist, schlüpft in einem neuen Film in die Rolle der Enola Holmes. In weiteren Rollen sind u. a. Henry Cavill ("Superman", "The Witcher") und Helena Bonham Carter ("Sweeney Todd", "Fight Club") vertreten.

Netflix hat nun Bildmaterial und ein Startdatum für den Film veröffentlicht: Ab 23. September ist "Enola Holmes" beim Streamingdienst verfügbar.