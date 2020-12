Medienlegionär Reinhard Scolik: "Muss nicht auf den ORF schielen"

Die Verbindung mit der alten Wirkungsstätte bleibt bestehen. „Die Koproduktionen mit dem ORF mit jährlich zwei TV-Filmen sowie Dokumentationen wird erfreulicherweise fortgesetzt“, sagt Reinhard Scolik, nunmehr Programmdirektor Kultur beim BR. Schon am 16. 12. in ORF und ARD zu sehen ist „Das Glück ist ein Vogerl“ mit Simon Schwarz. Aktuell gedreht wird „Faltenfrei“ mit Adele Neuhauser als egozentrische Beauty-Ikone.

An Dokus geplant sind: das zweiteilige Städteporträt „Wien – München – Wien“ mit den Kabarettisten Alfred Dorfer und Luise Kinseher. Weiters in Arbeit: „Vergessene Grenze“ – an jener von Tschechien, Bayern und Österreich starben während des Kalten Krieges mehr Menschen als an der innerdeutschen.

Dubioser Ösi-Detektiv

Am 27./30. 12. zeigt der ORF als Übernahme den „Krimi aus Passau“ mit Michael Ostrowski als windigen Detektiv. Diese BR-Produktion für die ARD wird dort ebenso fortgesetzt wie der „Polizeiruf 110“ mit Salzburgs neuer Buhlschaft Verena Altenberger und der Talk „Club 1“ mit Hannes Ringlstetter, den die Wiener Superfilm von David Schalko produziert.

Im Weihnachtsprogramm des BR: Speziell für den Heiligen Abend angesetzt sind drei Weihnachtsfolgen vom Pumuckl. Sie werden speziell aufbereitet und anmoderiert vom Schmidt Max, bestens bekannt als Dorfwirt Wolfi aus den Eberhofer-Krimi-Verfilmungen. Am 25., 26. und 27. Dezember gibt's eine Reise von Franz Xaver Gernstl an der Donau entlang bis Wien ("Gernstl unterwegs an der Donau"). Zum Jahresende hin feiert der BR zudem Leitmayr und Batic, die am 1. Jänner 1991, also vor 30 Jahren, ihren ersten Fall lösten. Diesen “Tatort: Animals” gibt es am 29. Dezember ebenso zu sehen wie eine neue Doku über “Die Zwei vom Tatort” und einen weiteren Fall, “Jagdzeit” u. a. mit August Schmölzer.

Lebenslieder

Der BR hat in der ARD die Koordination von Kultur, Wissen, Religion und 3sat inne. In diesem Rahmen startet die Reihe „Lebenslieder“ mit Max Mutzke und Promi-Gästen in der ARD. In der Folge des BR wird Barbara Schöneberger zu Gast sein. Ein großer Themenschwerpunkt wird zudem dem jüdischen Leben in Deutschland gelten. Anlass dafür ist das Edikt zu Köln von Kaiser Konstantin im Jahr 321, der älteste schriftliche Beleg für jüdisches Leben nördlich der Alpen. Zudem koordiniert der BR die jährliche ARD-Themenwoche, die im nächsten November ausgestrahlt wird: „Stadt. Land. Visionen“ widmet sich dem Verhältnis von Stadt- und Landleben in der Zukunft.