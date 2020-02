Ex-ORF-Manager Scolik: "Wer sich jetzt nicht bewegt, bleibt zurück"

Mit die größte Herausforderung auch für den BR ist der Boom der Streaming-Anbieter – die aber auch als Partner wahrgenommen werden. „Wir haben keinerlei Berührungsängste, wir haben vielmehr Berührungsnotwendigkeiten, vor allem finanzieller Natur.“ So produziert der BR mit dem Telekom-Angebot Magenta die aufs jüngere Online-Publikum ausgelegte Serie „Das Institut – Oase des Scheiterns“. Die neue Staffel um ein deutsches Sprachinstitut im fiktiven Kisbekistan mit dem Österreicher Robert Stadlober startet am 19. März im Fernsehen, ist aber jetzt schon in der BR-Mediathek zu sehen.

„Online first ist ein Grundprinzip. Der BR stellt alles, was im Fernsehen gesendet wird, bis auf wenige Ausnahmen, davor zum Abruf bereit“, erläutert der frühere ORF-Programm-Direktor. Der dazu geplante nächste Schritt ist aber ein großer. „Wir wollen die BR Mediathek, auch wenn sie – noch – diesen Namen trägt und so etwas wie ein Archiv impliziert, zu einem eigenständigen, dynamischen Programm-Angebot entwickeln.“ Womit man im Gleichklang mit der ARD marschiert. Unterstützt werden soll das durch entsprechende Angebote für soziale Medien. „Wichtig in dieser Flut ist, dass für die Konsumenten klar die Marke BR erkennbar bleibt.“