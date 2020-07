Medien-Legionär Reinhard Scolik beim Bayerischen Rundfunk verlängert

Trimediale Aufstellung

Mit der trimedialen Umstrukturierung der BR-Programmdirektionen zum 1. Juli 2020 wurde sein Verantwortungsbereich, die neue, medienübergreifende Programmdirektion Kultur, um die Radiosender Bayern 2, BR-Klassik sowie die Klangkörper des Bayerischen Rundfunks erweitert.

Das BR-Fernsehen konnte im Vorjahr die höchsten Marktanteile seit 15 Jahren einfahren und besonders auch beim jüngeren Publikum punkten. Die BR Mediathek wurde weiter ausgebaut. Ein weiterer forcierter Bereich ist auch die Partnerschaft mit der Film- und Medienwirtschaft sowie die Förderung und Weiterentwicklung von Kino-, Fernsehfilm- und Serienproduktionen mit regionalem Bezug.

Auch international konnte der BR in den vergangenen Jahren punkten - Pietro Marcellos „Martin Eden“ war in Venedig und Luca Marinelli wurde dort als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck war zudem Oscar nominiert. Mit den Rita-Falk-Filmen wie „Leberkäsjunkie“ und Co. ist man auch in Österreich erfolgreich.