MDR retuschierte Hitler-Attentäter von Demo-Transparent

Ein Photoshop-Skandal beschäftigt den MDR Sachsen. Der Sender hatte in einem eingeblendeten Bild von einer Demonstration das Konterfei des Hitler-Attentäters Georg Elser hinausmanipuliert. Dies geschah ohne redaktionellen Hinweis. Das Bild war als Hintergrund im Studio des "Sachenspiegel" eingeblendet.

Internetnutzer wandten sich an den Sender, der sich auf Twitter zu Wort meldete und von einem Fehler sprach: "Der Grafiker hat auf der Suche nach einem Bild versucht, das Foto so zu bearbeiten, dass in den dafür vorgesehenen Rahmen passte. Das geschah ohne Rücksprache mit der Redaktion. Wir hätten aus redaktioneller Sicht diese Bearbeitung nicht geduldet."