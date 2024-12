Matthias Schrom: „Ich bin nicht der Herr Oberg’scheit vom ORF“

Dass ServusTV im deutschsprachigen Raum mittlerweile die Punze als rechter Sender und Forum für Corona-Leugner trägt, stört Schrom nicht. Wenn man genauer hinsehe, ergebe das eine gewisse Diversität. Journalistisch muss er sich nicht verbiegen. „Das will auch niemand von mir.“ Zu Corona-Zeiten sei er „ZiB"-Chef gewesen. „Man hat ja gesehen, was ich damals verantwortet habe“, sagt Schrom.

Den ORF in der Information als Konkurrenten von ServusTV zu bezeichnen, „das wäre größenwahnsinnig“, erklärte er. Denn man werde nicht 50 Korrespondenten in die Welt schicken können. „Was ich mir wünschen würde ist, dass wir so gute Ideen haben, dass der ORF auch ein bisschen ins Nachdenken kommt.“ Der Anspruch bei ServusTV sei zum Teil sehr öffentlich-rechtlich. „Wir könnten sicher leichter die Quote mit trashigeren Formaten hochtreiben“, meinte der 51-Jährige unter Verweis auf Sendungen wie „Bergwelten“, „Fahndung Österreich“ und „Heimatleuchten“.

Der Wille zum guten Fernsehen

Ziel sei, den Sender weiterzuentwickeln und zu verankern als fixen Bestandteil in der Medienszene. „Man wird möglicherweise nicht so viel Geld verdienen können" mit Servus TV, wie Red Bull dafür ausgibt, so Schrom, „Aber ich hoffe, dass es Red Bull das wert bleibt im Sinne der Legacy des Gründers“, dem 2022 verstorbenen Dietrich Mateschitz. Der Wille des Konzerns und vom Red Bull Media House, gutes Fernsehen zu machen, sei zu 100 Prozent vorhanden.