Markus Breitenecker: "Österreichische Allianzen sind die Zukunft"

Das freut sicher auch den Vorstandssprecher Rainer Beaujean, der seit erst zwei Jahren an Bord und seit März 2020 Vorstandssprecher des Mutterkonzern ist. Was hat der Wechsel an der Spitze für Euch mit sich gebracht?

Wir profitieren zum Beispiel in einem hohen Ausmaß im gesamt Ad-Tec-Bereich, also Werbe-Technologie, von München. Was unsere Inhalte und unsere journalistische Arbeit betrifft, agieren hingegen völlig frei, wir sind journalistisch völlig unabhängig einerseits vom Staat Österreich, aber auch unbeeinflusst von Eigentümer-Interessen. Wir können auf das Beste aus beiden Welten bauen, wie man das auch bei Puls24 sieht.

Wie sieht die Bilanz des Nachrichtensenders nach zwei Jahren aus? Wie steht es um dessen Relevanz, die eigentliche Messgröße bei einem Info-Sender?

Ich bin wirklich stolz auf mein News-Team, es hat noch nie ein Sender es geschafft, in so kurzer Zeit solche Marktanteilshöhen zu erreichen und damit den besten Senderstart in der TV-Geschichte Österreichs hinzulegen. Da Puls24 auch die News der weiteren Sender produziert – mit Ausnahme des eigenständigen ATV – erreichen wir auch den höchsten Seherkreis mit 1.8mio ZuseherInnen monatlich und nochmals mehr als eine halbe Million monthly active users digital. Wir sind damit eine seriöse, ernst zu nehmende, relevante Info-Quelle. Corinna Milborn und ihr Team zeigen, wie man hochqualitativen, unabhängigen Journalismus macht und gleichzeitig damit hohes Zuseherinteresse generiert, was wir uns jetzt auch bei den Sommergesprächen erhoffen.

Man sagt immer, mit seriösen Nachrichten lässt sich kein Geschäft machen. Wie sieht das bei Puls24 aus?

Die zentrale Nachrichten-Produktion für 16 Newssendungen unserer anderen linearen Sender, für Zappn, den Info-Sender selbst, die Puls24-App und den Online-Auftritt bringt letztendlich die notwendige Umwegrentabilität. Denn wir glauben, dass es wichtig ist für die Gesamtperformance des digitalen Medienhauses P7S1P4, lokale Nachrichten und eine kompetente lokale News-Produktion zu haben. Das ist - nicht zu unterschätzen - auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu Silikon Valley-Giganten. Das belegen auch die Download-Zahlen unserer Apps. Und dieses Zusammenspiel von lokaler Info mit lokalem Entertainment macht unseren Gesamterfolg aus, auch wirtschaftlich.

Was fehlt noch, was kommt?

Nachdem wir mit sehr viel Engagement unsere Digitalisierungsstrategie umgesetzt haben, wollen wir nun mit österreichischen Allianzen die nächste Ausbaustufe erreichen. Es geht für uns alle darum, als lokale Player zusammenzuhalten und Entwicklungsschritte zu setzen, um damit Marktanteile wieder von Silikon Valley Firmen zurückzugewinnen – bei den Konsumenten, aber auch am Werbemarkt. Ich bin davon überzeugt, dass österreichischen Allianzen in Zukunft entscheidend sein werden.