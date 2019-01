Der Gegner im Match ums Werbegeld sitzen im Silicon Valley

Wie man aus der Branche hört, ist das Jahr 2019 sehr zäh angelaufen für alle traditionellen Medien, nachdem auch 2018 eher schwierig war. Wie ist das zu bewerten?

Ich bin optimistisch für 2019. Der Werbemarkt hat unsere Zuwächse an Reichweiten zwar noch nicht ganz so, wie erhofft, gewürdigt. Fernsehen hat aber immer noch den Vorteil, dass die TV-Nutzung weiterhin steigt. Es gibt also kein strukturelles Problem. Trotzdem – wir warnen ja nicht einfach nur so – gehen die Werbe-Zuwächse im digitalen Bereich vor allem zu den Silicon-Valley-Giganten. Dieses Spiel wollen wir umdrehen.

Wie soll es am Seher-Markt weitergehen. Wollen Sie mit einzelnen Sender in der jungen Zielgruppe ORFeins einholen?

Um dieses Match geht es nicht mehr, das ist vollkommen überholt. Als Gruppe liegen wir bereits vor der ORF-Sender-Gruppe bei den unter 50-Jährigen. Bis wir auch bei den über 60-Jährigen soweit sind; wird es noch dauern. Es ist das eine ganz gute Situation, dass der ORF eher bei den Älteren stark ist und wir bei den Jungen. Aber, nochmals: Wir müssen gemeinsam als heimische Player dafür sorgen und dafür kämpfen, dass das Werbe-Geld in Qualitätsmedien geht und nicht in Fake-News-Medien. Das ist unsere gemeinsame Hauptaufgabe. Deshalb muss das Motto für dieses Jahr 2019 sein: Schaffen wir Allianzen – das gilt sowohl für die nationale Ebene wie für die europäische. Nur wenn das gelingt, haben wir noch eine kleine Chance.

Da hat Ihr Mutter-Konzern bereits einige Aktivitäten gesetzt - es sind ja auch die Streaming-Giganten eine Herausforderung.

Wir entwickeln bereits Allianzen auf europäischer Ebene sowohl für den Werbebereich, als auch in Bezug auf Content. Daran beteiligt sind Sender aus großen wie kleineren europäischen TV-Märkten. Ziel ist es, eine Stärke zu erreichen, um gegen Netflix, Google, Facebook zu bestehen. Dazu gibt es auch die Einladung an die Öffentlich-Rechtlichen und diese ist ernstgemeint. In Deutschland hat sich beispielsweise bereits das ZDF entschlossen, sich an der Video-Plattform 7TV zu beteiligen. Das stellt einen sehr großen Schritt dar. Es gibt zudem Gespräche mit der ARD. Das könnte durchaus ein Vorbild für Österreich sein, aber auch für Europa insgesamt. Entweder schaffen das oder wir werden schon in naher Zukunft keine Chance mehr haben.

Der ORF verfolgt, wohl auch aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen, seine eigenen Digital-und Streaming-Pläne mit dem ORF-Player.

Noch. Ich hoffe, dass mit neuen Medien-Gesetzen das Silo-Denken endlich ein Ende hat und wir gemeinsam an Plattformen arbeiten werden. Es ist ja völlig sinnlos, wenn man in Österreich neben den US-Giganten zwei konkurrierende Plattformen aufbaut. Da kann man nur scheitern. Ich glaube aber auch, dass die nächste Generation an Medien-Managern da sehr offen und konstruktiv ist. Deshalb bin ich schon für die nahe Zukunft optimistisch. Klein-Klein bringt niemanden weiter, das ist jetzt schon offenkundig.

Das stellt auch die Wettbewerbsbehörden vor neue Herausforderungen.

Das Ziel von Wettbewerbsbehörden ist es, Wettbewerb zu ermöglichen. Wenn man Quasi-Monopole hat wie im Search-Bereich Google, bei Social-Media Facebook und im eCommerce Amazon, dann ist es ja geradezu die Aufgabe heimischer und europäischer Player, sich zusammenzuschließen, um überhaupt erst Alternativen und dementsprechend Wettbewerb entstehen zu lassen. Aus europäischer Sicht muss man das nicht nur erlauben, sondern, soweit würde ich gehen, sogar privilegieren. Derzeit ist es umgekehrt – die Internet-Giganten zahlen keine Steuern, müssen sich an kein Werberecht halten, an kein Urheberrecht usw.. Das umzudrehen nicht nur in Richtung Gleichberechtigung, sondern darüber hinaus müsste eigentlich das Ziel einer europäischen Wettbewerbspolitik sein, will sie nicht von den USA und China zerrieben werden.