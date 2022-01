"L'Ora" bei Sky: Eine Zeitung kämpft gegen die Mafia

L’Ora war die erste Zeitung, die sich in den 50ern traute, das Wort Mafia abzudrucken – und sich damit viele Feinde machte. 1958 explodierte eine Bombe in der Redaktion, am Tag darauf titelte L’Ora: „Die Mafia bedroht uns, die Ermittlungen gehen weiter.“ Drei Mitarbeiter bezahlten im Laufe der Jahre mit ihrem Leben. Die Zeitung erscheint bis 1992. Die Straße im Zentrum Palermos, in der sich die Redaktion befand, wurde in Via Giornale L’Ora umbenannt.

Wichtigster Kopf war Chefredakteur Vittorio Nisticò, der in der Serie Antonio Nicastro heißt und von Claudio Santamaria gespielt wird.

Er soll sich als neuer Direttore der wirtschaftlich strauchelnden Zeitung annehmen, die als Verlautbarungsblatt der kommunistischen Partei gilt. Um die drohende Pleite abzuwenden will er aber nicht – wie befürchtet – Mitarbeiter kündigen. Stattdessen hat Nicastro eine andere Idee: eine „richtige Zeitung“ machen. Nicht isoliert über Verbrechen berichten, sondern die Verbindungen im Hintergrund aufzeigen. Etwa als ein Bub eine Attacke auf einen unliebsamen Gewerkschafter beobachtet und kurz darauf im Krankenhaus verstirbt. Herzversagen, heißt es. Oder nach der Schießerei, in die Nicastro mit seinen Mitarbeitern gerät.

Es ist eine düstere und spannende Geschichte, für die sich die Serie manchmal etwas zu viel Zeit nimmt.