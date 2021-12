Serienfinale bei "Gomorrha": Der Letzte macht das Licht aus

Gedreht wurden die zehn neuen und auch letzten Folgen wieder überwiegend in Neapel. Neben zahlreichen neuen Charakteren sind auch wieder zwei Altbekannte dabei: Gennaro „Genna“ Savastano (Salvatore Esposito) und Ciro Di Marzio (Marco D’Amore).

Die beiden Schauspieler, die im echten Leben sehr gute Freunde sind, haben beide einen Bezug zur Millionenstadt am Fuße des Vesuv. „Ich bin in der Nähe von Neapel aufgewachsen, dachte, dass ich die Stadt, das Leben in meiner Heimat ganz gut kenne, aber das Buch von Roberto Saviano hat mir, wie auch vielen anderen in Italien, die Augen geöffnet“, sagt Salvatore Esposito (35) im Gespräch mit dem KURIER.

Sein Gegenüber, Marco D’Amore, ist sogar in die gleiche Schule gegangen wie der Schriftsteller Roberto Saviano. „Das war in Caserta“, erinnert sich der 40-Jährige, „einer kleinen Stadt nördlich von Neapel, in der ich aufgewachsen bin. Roberto war zwei Jahre älter als ich. Als er dann 2006 sein Buch veröffentlichte, war ich überrascht – und begeistert. Sein Buch hat viele Menschen wachgerüttelt und gezeigt, was um uns herum und in der ganzen Welt passiert. Es wäre wünschenswert, wenn Roberto in Ruhe und in Frieden, ohne Angst leben könnte“, sagt D’Amore, der in Staffel 5 seine Auferstehung feiert. Diese kommt, zugegeben, etwas überraschend, denn in Staffel 3 – Achtung, Spoiler! – geht er (getroffen von einer Kugel) im Meer unter. „Es war lange nicht klar, ob er zurückkommt. Es gab zahlreiche Diskussionen innerhalb des Teams. Aber wir wollten seine Geschichte einfach weitererzählen“, sagt D’Amore, der auch bei fünf Folgen der letzten Staffel Regie führte.