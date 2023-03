"Liebesg'schichten"-Macherin Horowitz: "Verkuppeln hat einen Suchtfaktor"

Übungsplatz Würstelstand

Für Menschen und ihre Geschichten habe sich die gebürtige Wienerin schon immer interessiert. „Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, gab es in der Nähe einen Würstelstand mit einem Kiosk. Da wollte ich immer hinein und zuhören, was die Menschen über ihr Leben erzählen. Da ging es um die Liebe und auch um verpatzte Liebesg’schichten, ums Essen und um Krankheiten.“ Das sei eine gute Schule gewesen.

"Es ist schon öfter vorgekommen, dass mir Freundinnen gesagt haben, ich soll jetzt aufhören, zuzuhören, was die Leute am Nebentisch reden", gesteht Horowitz. "Das ist meine Wesensart, dass ich neugierig bin und damit meine ich eine positive Neugierde. Das ist schon ein essenzieller Unterschied, warum man Menschen anschaut oder mit ihnen reden will. Ich mag Menschen. Wenn es nicht so wäre, würden das die Singles auch spüren."

Bei den "Liebesg‘schichten" könne man alle Themen des Lebens besprechen. "Wenn mir jemand erzählt, dass er in der Kindheit immer Schmalzbrote bekommen hat, weil nicht so viel Geld da war, und noch heute gerne Wurstsemmeln isst, weil sich das damals nur die anderen in der Klasse leisten konnten, dann hat das auch bei den 'Liebesg’schichten' Platz. Es geht ja um das Porträt eines Menschen. Darum, anderen zu zeigen, wie jemand tickt. Dass dabei die Liebe im Mittelpunkt steht, ist toll. Das Verlieben ist sozusagen die Steigerung", sagt die 45-Jährige.