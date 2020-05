Am Schauplatz: "Die schönste Krankheit"

Jedes Tierchen hat so sein Pläsierchen. Und das ist halt meins." Helga Russwurm (54), Lehrerin aus Niederösterreich, ist seit 30 Jahren ein glühender Udo-Jürgens-Fan. Sie hört seine Musik bei jeder Gelegenheit; nur nicht im Auto, weil seine Musik sie oft weinen macht und man mit Tränen in den Augen nicht Auto fahren soll. Sie hat ein eigenes Zimmer, in dem sie Jürgens-Devotionalien sammelt. Sie träumt davon, ihr Idol einmal persönlich kennenzulernen.



Helga Russwurm ist eine der Protagonistinnen von Nina Horowitz' neuer "Am Schauplatz"-Reportage "Mein Star gehört mir" (Freitag, 12. August, 21.15 Uhr, ORF 2 ).

Drei Monate beschäftigte sich Horowitz mit der Thematik. Pirschte sich an Musikliebhaber in der Wiener Staatsoper heran, schloss sich dem Fantross der Stoakogler an. Nur eines gelang ihr trotz intensiver Bemühungen nicht: Glühende Anhänger von Politikern zu finden. "So etwas gibt es heutzutage anscheinend nicht."



Um an die teilweise intimen Geständnisse der Mitwirkenden zu kommen, brauche es Zeit, sagt sie. "Man redet viel mit den Leuten. Sie müssen einem vertrauen. Die Marke , Schauplatz' hilft da natürlich, weil die Leute wissen, dass sie nicht von oben herab behandelt werden."