Letzter "Tatort" vor der Sommerpause: Eidechsen fallen vom Dach

Hinter diesem „ Tatort“ stehen übrigens gleich mehrere Österreicher: Regie führte Christopher Schier, der u. a. für Serien wie „Dead End“, „CopStories“ und „Trakehnerblut“ bekannt ist. Die Drehbücher schrieben Stefan Hafner und Thomas Weingartner, die etwa beim Österreich-„ Tatort“ „Her mit der Marie!“ sowie bei der Klagenfurter Stadtkomödie „ Harri Pinter, Drecksau“ zusammengearbeitet haben. Und Kameramann Thomas Kiennast hat u. a. „Das finstere Tal“ und „3 Tage in Quiberon“ gedreht.

„Wichtig ist in dieser Geschichte um zwei befreundete Familien und ein tot aufgefundenes Kind weniger das, was gesprochen wird, als das, was eben nicht gesprochen wird. Es sind die Momente dazwischen“, so Regisseur Schier über den neuen „ Tatort“. Im Zentrum steht ein „Albtraum, der das Leben der betroffenen Personen nachhaltig prägen und zerstören wird.“

Und so viel sei an dieser Stelle schon verraten: Sowohl bei den Kovacics als auch bei den Schellenbergs wird am Ende nichts mehr so sein, wie es war.