Länderspiel-Sieg gegen Schweden lässt ServusTV jubeln

David Alaba und Co. bescherten dem Salzburger Privatsender am Dienstag nämlich den Tagessieg: ServusTV war mit 19,9 Prozent Marktanteil erneut Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe (12- bis 49-Jahre). Das Ländermatch gegen Schweden erreicht in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 45,7 Prozent, im Schnitt verfolgten 842.000 Zuschauer den überzeugenden Auftritt des österreichischen Nationalteams in der Qualifikation für die Euro 2024. Damit verzeichnete der Salzburger Privatsender den zweitstärksten Tag in der Sendergeschichte.