ServusTV will bei Sportrechten weiter mit dem ORF kooperieren

Sportereignisse wie die Formel 1 oder die Fußball-Champions League waren zuletzt der Treiber der positiven Quotenentwicklung bei ServusTV. Der Sender erreicht inzwischen einen Marktanteil von mehr als 4 Prozent. "Aber auch an Tagen und Wochenenden ohne große Sportereignisse entwickelt sich der Sender nach oben. Das liegt an unseren fiktionalen Eigenproduktionen, an Vorabend-Formaten wie 'Servus am Abend', den Nachrichten und Quizsendungen", so Wegscheider. Als nächsten Schritt will man nun die "Lücke am Nachmittag" schließen und in der Daytime investieren.

Im Digitalbereich plant man einen Wintersportkanal und hat dafür vom Österreichischen Skiverband Highlight-Rechte erworben. "Für ServusTV On ist das ein absoluter Bringer", meinte Wegscheider. Bis Ende August hatte die Plattform 35 Millionen Video-Views, ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Geht es nach Wegscheider, sollen die gut funktionierenden Sportrechte verlängert werden. "Aber natürlich sind Sportrechte kein Wunschkonzert. Da müssen schon auch die Relationen passen, was die Preisentwicklung für die Lizenzen betrifft."

Eigenproduktionen

Denn mit Werbung ließen sich die Programminvestitionen nur auf Österreich bezogen nicht refinanzieren. Gedacht wird deshalb beim Sender mit der Perspektive Deutschland, Österreich, Schweiz. Ab kommenden Jahr startet man in Deutschland mit Eigenproduktionen. Der Vorabend soll in Kooperation mit Springers Welt TV mit Magazinen und News bespielt werden. "Die redaktionelle Verantwortung liegt bei ServusTV", so Wegscheider.

Hart ins Gericht ging der Intendant mit der heimischen Medienpolitik. "Ich erwarte mir seit mehr als 30 Jahren, dass sie endlich etwas dafür tut, um in Österreich einen dualen Medienmarkt zu ermöglichen. Den gibt es immer noch nicht zu 100 Prozent."