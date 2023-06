Alaba nach dem 2:0 gegen Schweden: "So macht es viel mehr Spaß"

"Verdient gewonnen

"Am Ende haben wir es uns erarbeitet, es ein bisschen erzwungen und verdient gewonnen", sagte der Ajax-Legionär, der in Amsterdam in dieser Saison einen schweren Stand hatte. Nun kann er zumindest mit einem guten Gefühl in die Sommerpause und auf Vereinssuche gehen. "Bis jetzt war die Quali sehr positiv, wir haben fast das Maximum rausgeholt. Wir sind heiß, haben eine klare Spielidee, wollen uns qualifizieren, das sieht man in jedem Spiel. Wir müssen so weitermachen, dann schaut es gut aus", betonte Grillitsch. "Wenn wir die Rückrunde ähnlich gestalten, sind wir sehr zufrieden. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann schaut es gut", meinte auch Nicolas Seiwald.