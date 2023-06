Jubel in Wien: Österreich besiegt Schweden in der EM-Qualifikation

Furioses Finale

Einen tollen Volleyschuss von Grillitsch ließ Olsen abklatschen, Baumgartner reagierte am flottesten und staubte ab. Baumgartner schrieb in der 88. Minuten weiter an seiner persönlichen Heldengeschichte, leitete einen Konter ein und schloss nach Gregoritsch-Schuss mit einem weiteren Abstauber per Kopf zum 2:0 ab. Die Fans feierten das Team, es wurde geklatscht und gesungen.