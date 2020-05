Kulturstaatssekretärin Mayer in der ZiB2: Stochern im Löschschaumversprechen

Man besprach auch sonst leider nichts Neues, aber, siehe oben, Antrittsinterview ist undankbar, und der Kulturredakteur ging schlafen mit dem Gedanken, was man denn am nächsten Tag über das alles schreiben könnte.

Jetzt aber ist eh nur noch ein bisschen Text frei, also sparen wir uns hier das Abklopfen des Gedankens, dass in der Coronakrise bisher noch keine Wortwerkzeuge gefunden wurden, um über Kultur so zu sprechen, dass man weder die Kulturschaffenden noch die Kulturkonsumenten behandelt wie noch eine, und zwar eine vielleicht ein bisschen komplizierte Lobbyinggruppe irgendeiner weniger mächtigen Sozialpartnerkammer (warum gibt es eigentlich keine Kulturkammer?).

Vielleicht kann man aber noch erwähnen, dass nach vielen Jahren des Herunterschraubens der Bedeutung von Kultur in der Politik, in der Schule, im Fernsehen jetzt kein Phrasenmonolog im Fernsehhomeschooling das Ruder noch herumreißen könnte, es also ein bisschen auch egal ist, dass zur Kultur nur Ungelenkes oder, schlimmer, gar nichts kommt, und man die Zeit also besser erst einmal in Kulturpolitik investiert, aber das würde sich weder an Mayer noch an Wolf richten, hat also hier keinen Platz.

Wir schließen ohne Erkenntnisgewinn in der Überlegung, warum auch bei der vieldimensionalen Matrix vorerst einmal nur Bekanntes herauskommt.