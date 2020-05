Andrea Mayer: Eine Kultur-Netzwerkerin wechselt in die Politik

Ab 2007 leitete sie die Kunstsektion, ab 2015 dann die fusionierte Kunst- und Kultursektion. Sie arbeitete unter anderem mit den SPÖ-Ministern Claudia Schmied, Josef Ostermayer und Thomas Drozda zusammen, ehe sie 2017 zu Van der Bellen in die Hofburg wechselte. Nun hat dieser Ausflug raus aus der Kulturbranche für Mayer ein Ende.

Vernetzt in Kulturwelt

Sie ist exzellent vernetzt in der Kulturszene, schon vor ihrer Bestellung gab es Vorschusslorbeeren von unterschiedlichen Genrevertretern. Sie kann zuhören, hört man, aber an entsprechender Stelle auch handeln, dann hartnäckig und gerne an vielen Aufgaben gleichzeitig. Und Mayer besitzt noch etwas, das sie nicht nur gegenüber ihrer Vorgängerin Ulrike Lunacek auszeichnet: Eine Kartografie jener Klippen, die man in der Kultur entweder umschiffen oder gezielt ansteuern muss.

In ihrer Funktion als Sektionschefin saß sie in zahlreichen Aufsichtsgremien (u. a. Salzburger und Bregenzer Festspiele, Bundestheater, Museumsquartier, Belvedere, Wiener Konzerthaus), war als Mitglied von Findungskommissionen beteiligt an der Auswahl mehrerer Kulturmanager ( Markus Hinterhäuser, Martin Kusej, Bogdan Roscic etc).

Feuerwehr im Belvedere

Sie spielte Feuerwehr im Kuratorium des Belvedere, als dieses eine neue Direktorin ( Stella Rollig) suchte und Vorwürfe gegen die frühere ( Agnes Husslein) aufarbeiten musste. Sie hat an der endlosen Museumsreform und zuletzt am diesbezüglichen Weißbuch mitgearbeitet.

Nun steht sie zwischen zwei Gegenübern: Der Kulturbranche, die in der Coronakrise bisher viel zu wenig Gehör gefunden hat, und den Ministern Werner Kogler, Gernot Blümel und dem Kanzler.