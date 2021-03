"Kottan"-Regisseur Peter Patzak ist tot

Der Wiener Regisseur und Maler Peter Patzak ist gestorben. Der Künstler wurde 76 Jahre alt. Er starb im Krankenhaus Krems. Patzak ist am bekanntesten für seine Arbeit als Fernsehregisseur. Unter anderem schuf er den satirischen Fernsehkomissar "Kottan" und damit ein Stück österreichischer TV-Geschichte.

Kindheit im Arbeiterbezirk

Geboren wurde Patzak am 2. Jänner 1945 in Wien. Das Aufwachsen im Arbeiterbezirk Brigittenau sollte sowohl ihn als auch seinen langjährigen Wegbegleiter - den Autor Helmut Zenker - nachhaltig prägen, wie sich Patzak 2019 in einem Porträt im ORF-"Kulturmontag" erinnerte.