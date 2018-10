Land Niederösterreich erwarb Peter Patzaks „Kottan-Erbe“

Peter Patzak. Sein Name steht im Zusammenhang mit einer der erfolgreichsten Serien der österreichischen TV-Geschichte. Sieben Jahre lang produzierte der international bekannte Filmregisseur aus Wien, der mittlerweile in Klosterneuburg lebt, ab 1976 die Krimi-TV-Satire „Kottan ermittelt“, wegen der es damals sogar zu einer parlamentarischen Anfrage kam. Hochrangige Polizisten fühlten sich in der Fernsehserie verunglimpft dargestellt. Nach der Erstausstrahlung seien Hunderte Beschwerdeanrufe beim ORF-Kundendienst eingegangen. Er habe die Beamten damals „nur so gezeigt, wie sie sich oft selber gaben“, meinte Patzak Dienstagabend im Kremser Kino im Kesselhaus.

Um sein künstlerisches Schaffen – dazu zählen nicht nur 19 Kottan-Folgen, sondern auch zahlreiche international beachtete Filme wie etwa „Im Kreis der Iris“, „Kassbach“ oder „Strawanzer“ – für spätere Generationen konservieren zu können, sicherte sich das Land Niederösterreich Patzaks Vorlass. Insgesamt 60 Transportkisten, gefüllt mit Drehbüchern, Filmen, Produktionsmaterial, Setlisten, Castingunterlagen, Briefen, Fotos und Drehplänen übersiedelten jetzt in das „Archiv der Zeitgenossen“ in Krems. Somit „erhalten und erschließen wir die Bestände eines der bedeutendsten Regisseure Österreichs für das kollektive Gedächtnis“, sagte Leiterin Christine Rigler.