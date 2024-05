Ex-Journalist: "Man sollte den Aktivismus selbst nicht verunglimpfen"

KURIER: Was geben Sie eigentlich als Berufsbezeichnung an?

Es gibt im Journalismus immer wieder Aktivismus zu beobachten, und ich halte das nicht für gut. Langfristig kann es das Vertrauen in die Publikation oder in die Person unterhöhlen. Eine wichtige Aufgabe der Journalisten ist auch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern. Wobei man den Aktivismus selbst nicht verunglimpfen sollte. Auch unsere heutige Pressefreiheit ist dem Einsatz von Aktivisten früherer Generationen zu verdanken.

Diese "News avoidance" ist tatsächlich in vielen Ländern zu beobachten, sogar unter sehr gebildeten Lesern. Es kann auch durch ein Ohnmachtsgefühl entstehen. Das müsste bei Klimathemen nicht sein, weil es so viele erstaunliche Erfolge zu vermelden gibt: Energiewende, Ausbau der Erneuerbaren, der dramatisch schnelle Preisverfall bei Batterietechnik....

Es ist ja das Ziel der EU, mehr technologische Kompetenz aufzubauen. Die USA haben die Energiewende, aber auch andere neue Technologien zu ihrem Spielfeld gemacht, auf dem die weltweite Konkurrenz stattfindet. Um Teil dieses Innovationszentrums zu sein, verlagern viele interessante Firmen und Start-ups ihren Standort in die USA, wie einst im Silicon Valley. Tragischerweise wird die Stellung jener, die schon in der Digitalökonomie führend waren, nun noch weiter gestärkt. Aber selbst wenn die USA oder China das Rennen um die Technologie-Hoheit bei erneuerbaren Energien gewinnen, ist es noch immer besser, als wenn es niemand gewinnt. Das Leid und die Schäden würden dramatisch zunehmen.

Nehmen wir das E-Auto: Es ist in Wahrheit nicht so viel ökologischer als das Verbrennerauto.

Die Emissionen sind niedriger. Der Umbau unserer Wirtschaft, um den Klimawandel zu stoppen, besteht aber aus mehr als nur vom Verbrenner- als auf ein E-Auto umzusteigen oder von Ölheizung auf Wärmepumpe.

Gibt es einen Mainstream in der Wissenschaft, weswegen sich Forscher mit anderslautenden Meinungen zur Klimawende nicht mehr laut zu äußern wagen?

Es ist das Wesen der Wissenschaft, von Zweifeln durchzogen zu sein. Ich glaube, es ist zum Beispiel noch nicht geklärt, ob die zunehmende Wolkenbildung eher kühlend oder eher erwärmend wirkt. Aber nach Zahl der veröffentlichten Studien herrscht bei keinem anderen Thema unserer Zeit größerer Konsens, als über die mehrheitlich menschengemachte Erderwärmung, die wir seit der Industrialisierung beobachten. Die Tatsache des menschengemachten Klimawandels immer noch zu hinterfragen ist natürlich von der Meinungsfreiheit gedeckt, inhaltlich aber so falsch wie die Aussage zwei plus zwei sei drei. Dass zwei plus zwei vier ist, ist also nicht nur "Mainstream", sondern die faktisch korrekte Antwort.