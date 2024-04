Historisches Urteil: Warum Klima-Senioren einen riesigen Sieg feiern

Die Schweiz habe wegen des mangelnden Klimaschutzes die Menschenrechte der klagenden Pensionistinnen verletzt, hieß es im Richterspruch. Konkret ermittelte das Gericht zwei Verstöße:

Zum einen sei das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verletzt worden. Anders formuliert: Die staatlichen Behörden müssten auch einen „wirksamen Schutz vor den schwerwiegenden negativen Folgen des Klimawandels auf Leben, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität“ ermöglichen. Die Schweiz aber, so stellte das Gericht in Straßburg fest, sei dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Die zweite Verfehlung: Auch das Recht auf ein faires Verfahren sei den Frauen verweigert worden, weil sie bei allen Instanzen in der Schweiz abgeblitzt waren.

Dieses Urteil hat große Signalwirkung: Zum allerersten Mal war eine Klimaklage vor einem europäischen Menschenrechtsgericht erfolgreich.

Ein Präzedenzfall

Der Gerichtshof in Straßburg (EMRG) gehört zum Europarat, und dem gehören anders als in der EU alle europäischen Staaten sowie etwa auch die Türkei an. Das historische Urteil vom Dienstag könnte nun also ein Präzedenzfall für weitere Klimaklagen in vielen europäischen Ländern werden.