Es macht eben einen Unterschied, ob ein E-Auto in Schweden, Österreich oder in Polen geladen wird. So weit, so klar.

Mit dem geplanten Aus für Neuzulassungen von fossilen Verbrenner-Pkw hat das allerdings nichts zu tun.

Europa verschlief Verkehrswende

Es ist auch kein Geheimnis, dass die Elektroautobranche mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat. Etwa, dass die Europäer viel zu lange auf eine Weiterentwicklung von Verbrennern gesetzt und die E-Sparte zu lange nur als PR-Stunt behandelt haben. Nun zeigen die Amerikaner (das Tesla Model Y war im Vorjahr das meistverkaufte Auto der Welt, nicht nur das meistverkaufte E-Auto), die Koreaner und die Chinesen wie es geht: besser und billiger, innovativer und vor allem ohne Softwarefehler, die selbst im Luxus-Segment in Europa leider offensichtlich sind.

Konkretes Beispiel: Vor wenigen Tagen präsentierte der chinesische Batteriehersteller CATL seine "Shenxing 95 kWh super-rechargeable battery": diese soll von 10% auf 80% in 11.5 Minuten geladen sein. Zudem bieten sie eine Garantie auf die Batterie von 1,5 Millionen Kilometer oder 15 Jahren.