Klimakleberin Krumpeck im ORF-Studio: "Tut mir wahnsinnig leid"

Die Frage, inwieweit die Klimakleber-Aktionen ihr Ziel erreichen, und ob man diese härter bestrafen solle, wurde am Montagabend auch im ORF diskutiert. Eine der Gründerinnen der Protestgruppe "Letzte Generation", Martha Krumpeck, war in der „ZiB2“ zu einem Streitgespräch mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) eingeladen.

Armin Wolf wollte zunächst von Plakolm wissen, ob es nicht „ein wenig übertrieben“ sei, von „Klima-Chaoten“ zu sprechen, „die die öffentliche Sicherheit bedrohen“?

Plakolm findet das natürlich nicht übertrieben. Die Aktionen der „Letzten Generation“ bezeichnet sie als „nicht nur völlig daneben, sondern auch auf vielen Ebenen respektlos“. Das sei „respektlos den Menschen gegenüber, die tagtäglich in der Früh in die Arbeit fahren, womöglich auch noch Kinder mit im Auto sitzen haben, respektlos den Polizistinnen und Polizisten gegenüber, weil sie ein weiteres nervenaufreibendes Theater damit regeln müssen und am Ende des Tages auch respektlos gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, weil sie zum einen für die Schäden, aber auch für die Polizeieinsätze aufkommen müssen.“

Mit diesem Fokus steht die 28-jährige Staatssekretärin doch einigermaßen weit von dem entfernt, was man gemeinhin als Jugendangelegenheiten wahrnimmt.

"Wissen Sie, was respektlos ist?"

Krumpeck antwortet, es tue ihr „wahnsinnig leid, dass wir Menschen verärgern müssen, dass wir uns Menschen in den Weg stellen müssen, damit man endlich der Wissenschaft zuhört“. Und, an die Staatssekretärin für Jugendangelegenheiten gerichtet, sagt sie dann: „Und wissen Sie, was respektlos ist, Frau Plakolm? Wenn man jungen Menschen sagt, eure Zukunft ist uns wichtig und dann einfach weiterwurschtelt wie bisher, als wäre nichts gewesen. Ich meine, wenn man die Welt in eine Klimakatastrophe schlittern lässt, wenn der Professor Schellnhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sagt: Wir schieben unsere Kinder in einen globalen Schulbus, der mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt.“

Drastische Worte, auf die Wolf Plakolm einmal reagieren lassen will.

Diese meint: „Es sind ja gerade sehr, sehr viele junge Menschen, die sich eigentlich genau aufgrund dieser Aktionen kopfschüttelnd von diesen Bewegungen abwenden und es waren gerade junge Menschen in den letzten Jahren, die das Thema Klimaschutz auch groß gemacht haben, für alle Generationen, und deswegen ist es schade, dass aufgrund dieser Klimakleberei eigentlich kein einziger Millimeter erreicht wird.“

Österreich müssen sich „definitiv nicht verstecken, was Maßnahmen für den Klimaschutz betrifft“. Sie zählt die ökosoziale Steuerreform ist, den CO2-Preis, das Erneuerbarenausbaugesetz ist.

Stöhnen

Wolf wendet sich wieder Krumpeck zu: „Ich habe Sie jetzt nicht gesehen, während Frau Plakolm gesprochen hat, aber ich habe sie stöhnen gehört. Sie wirken nicht sehr überzeugt.“

Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut sei „nicht einmal ansatzweise“ überzeugt, sagt Krumpeck, die zusehends emotionaler wird. „Ziviler Widerstand ist kein Beliebtheitswettbewerb. Wir wollen uns nicht bei allen Menschen für das beliebt machen, was wir tun. Wir wollen, dass an uns einfach kein Vorbei mehr ist, dass man uns nicht ignorieren kann, wie die Wissenschaft über zwanzig, dreißig Jahre ignoriert worden ist. Wie die "Fridays for Future"-Bewegung für vier lange Jahre komplett ignoriert worden ist. Wir stehen in der Klimakrise mit dem Rücken zur Wand, wir sehen diese Sommer, wir sehen diese Dürresommer, wir sehen jetzt, wie uns im Winter der Schnee weg schmilzt.“

Armin Wolf bremst den Drive etwas: „Aber ist es nicht ein Problem für Sie, dass es

trotzdem wegen Ihrer Aktionen ja nicht über mehr Klimaschutzmaßnahmen diskutiert wird, sondern über die Sinnhaftigkeit Ihrer Aktionen?“

Nun landet Krumpeck einen Treffer: „Die Sinnhaftigkeit unserer Aktion ist ja rein schon dadurch gegeben: Ich sitze hier und habe die Möglichkeit hier mitzureden und ich habe hier die Möglichkeit aufzuzeigen, wie die Klimapolitik dieser Regierung völlig an dem vorbeigeht, wo wir eigentlich hin müssten. Das wäre ohne diese Aktionsformen nicht der Fall.“