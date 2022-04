"Killing Eve": Das Katz-und-Maus-Spiel geht zu Ende

Rund vier Jahre ist es her, dass die charismatische Auftragskillerin Villanelle (Jodie Comer) und die ehrgeizige Geheimdienstagentin Eve Polastri (Sandra Oh) die Bild- und TV-Schirme mit ihrer schwarzhumorigen Katz-und-Maus-Jagd durch Europa eroberten. Mit jeder neuen Staffel schien sich das mörderische Duo jedoch ein bisschen schwerer zu tun. Nun geht die Thriller-Serie „Killing Eve“ mit der vierten Staffel, die via Starzplay zu sehen ist, zu Ende.