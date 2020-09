Kanzlerbeauftragter: ORF soll digitale Schranken loswerden

Keine Einigkeit bei Austria-Player

Derzeit führe er Gespräche mit dem ORF, dem Verband österreichischer Privatsender (VÖP), dem Verband österreichischer Zeitungen (VÖZ) und anderen Vertretern der heimischen Medienlandschaft. „Die Atmosphäre ist sehr gut“, sagte Fleischmann. Die unterschiedlichen Wünsche von ORF und Privatsendern traten allerdings in der darauffolgenden Diskussion zwischen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm und VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger deutlich zum Vorschein.

Drumm wünscht sich „einen gemeinsamen Austria-Player“, ein Angebot, bei dem alle Medienhäuser vertreten sind und das „gemeinsam kontrolliert und finanziert“ wird. „Wenn ich höre, was Wrabetz über den ORF-Player sagt, hört sich das für mich anders an“, sagte Drumm. Sie halte aber einen Alleingang nicht für sinnvoll.

„Es muss jetzt gehandelt werden“, betonte Wrabetze. Es müsse allen ermöglicht werden, auf die „Zeitenwende“ zu reagieren - und dem „Öffentlich-rechtlichen am meisten, weil er in diesem Bereich die meisten Beschränkungen hat“, forderte er. „Man sollte uns einmal ermöglichen, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen können.“ Ihm sei klar, dass der ORF das nur bekommen werde, „wenn wir uns zu einer viel umfassenderen Form der Zusammenarbeit mit den privaten Medien bekennen“. Dazu sei er auch bereit und zwar in Form eines gemeinsamen Logins, gemeinsamer Vermarktung, Recommendations und Contensharing-Angeboten.

Bei einem gemeinsamen Player würde es aber miteinander konkurrierende Inhalte geben. Wer sollte dann entscheiden, ob auf der Startseite das Kanzler-Interview von Wolfgang Fellner, Armin Wolf, Katia Wagner oder Corinna Milborn zu sehen sei, fragte Wrabetz. „Es wird nicht möglich sein, einen österreichischen Player zu verordnen“, schloss er daraus.

„Natürlich ist ein bisschen mühsamer, wenn man sich mit anderen abstimmen muss“, räumte Drumm ein. Aber sie sei zuversichtlich, dass man es hinkriege, wenn der Wille da sei. Sie wünsche sich jedenfalls von der Politik, dass man dem ORF „nicht einfach mehr Digitalfreiheiten gibt“.

Aufmerksam beobachtet werden diese Entwicklungen vom Verband Österreichischer Zeitungen. Er halte die Idee, einen Player zu etablieren, für legitim, sagte Grünberger. Wenn es gelänge, dass es für alle ein gemeinsames Login gebe, „wäre das ein Quantensprung“, meinte er. Das werde von den Zeitungen auch unterstützt. Darüber, ob auch VÖZ-Mitglieder Teil des Players werden könnten, werde noch nicht verhandelt, er sehe das auch „nicht zwingend als ein Thema“.