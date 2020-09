Medientage mit Botschaften gegen Hass

Um das schwierige Verhältnis zwischen jungem Publikum und klassischem Fernsehen ging es auch heuer bei den Österreichischen Medientagen, die am Mittwoch in Wien starteten. YouTube, Netflix & Co haben das lineare TV bei den 14- bis 29-Jährigen deutlich überholt, wie die Bewegtbildstudie 2020 zeigt, die bei dem Branchentreffen kurz präsentiert wurde.

Die Ergebnisse der Studie (durchgeführt im Auftrag der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH und der Arbeitsgemeinschaft Teletest) waren auch Thema in der klingend betitelten Diskussionsrunde „Geiler Public Service, Bro“, in der mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, ZDF-Intendant Thomas Bellut und SRG-Chef Gilles Marchand drei Vertreter der Altersgruppe 55+ diskutierten, wie man junge Seher ansprechen kann.

„Wer sich nicht digital aufstellt, der hat ein Problem“, befand Bellut. Das ZDF würde bei Jüngeren vor allem mit Serien punkten, die vorab online in der Mediathek zu sehen sind. Wrabetz wiederholte seine Forderung nach mehr rechtlichem Spielraum für Online-Inhalte: Derzeit darf der ORF Inhalte in der TVthek in der Regel maximal sieben Tage nach TV-Ausstrahlung zum Abruf anbieten. Wrabetz ist jedoch „zuversichtlich“, dass es in dieser Hinsicht gesetzliche Änderungen geben werde.