Kabarettgipfel: Sarkastische Gags zum Jugendwahn

Gags am laufenden Band am Freitag (20.15 Uhr; ORF 1) als Gute-Laune-Starthilfe ins neue Jahr: Der in der Wiener Stadthalle Anfang Dezember aufgezeichnete „ Kabarettgipfel“, das von e & a Film produzierte Kleinkunstformat, widmet sich diesmal satirisch dem Thema „Für immer jung“.

Das Duo BlöZinger, bestehend aus Robert Blöchl und Roland Penzinger, den vielleicht bekanntesten Clowns der heimischen Kabarettszene, belauscht das Gespräch eines coolen Zivildieners mit einem zynischen Altersheiminsassen.

Andreas Vitásek muss im vorgerückten Alter öfter weinen: „Ich war schon immer nah am Wasser gebaut. Aber jetzt bin ich ein Hausboot.“ Aber Altsein habe auch Vorteile: „Man hört die Gelsen im Schlafzimmer nicht mehr.“

Bei der laufenden Anhebung der Altersgrenze für Ermäßigungen kommt sich Vitásek vor wie der Esel mit der Karotte vor der Nase.

Was ihn sonst aufregt?

„Dass die Bank von mir verlangt, Zahlungen online abzuwickeln, aber mir zum Weltspartag einen Tischkalender schenkt“, so Vitásek, der sich vorgenommen hat: „Ich mache nur noch Gruppensex: Da kann ich sagen: Ich war schon dran. Ich schau nur.“