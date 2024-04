Journalistin Hella Pick gestorben: Aus Wien ganz nah an die Weltpolitik

Hella Pick, die aus Wien vertrieben wurde und in Großbritannien eine der renommiertesten Weltpolitik-Journalistinnen wurde, ist tot. Sie starb 94-jährig in London.

Geboren am 24. April 1929 in Wien, entkam Pick 1939 mit einem sogenannten Kindertransport nach England. Dort wurde sie eine der ersten Auslandskorrespondentinnen, die über die Dekolonialisierungsjahre in Afrika berichtete, als sich die Länder dort von England und Frankreich zu lösen begann. Für den Guardian berichtete sie unter anderem über den Fall des Eisernen Vorhanges und die ersten, optimistischen Jahre nach dem Kalten Krieg, über die Bewegung rund um Martin Luther King oder auch über John F. Kennedy.