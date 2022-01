"Jeanny"-Darstellerin Theresa Riess: "Falco hat den Finger in eine Wunde gehalten"

Als Feministin wolle sie sich auch in der Filmbranche für Werte einsetzen, die ihr wichtig sind, erzählt Riess. In ihrer Theaterzeit habe sie dazu oft geschwiegen – „auch aus Angst“. „Ich glaube, dass in der Kunstszene noch viel zu tun ist, was Geschlechtergerechtigkeit anbelangt und die Diversität an Personen, die in Filmen und im Fernsehen repräsentiert werden“, findet Riess. „Trotzdem muss ich sagen, erleben wir gerade eine sehr positive Entwicklung. Es bekommen immer mehr Drehbuchautorinnen und Regisseurinnen Anerkennung für ihre Arbeit.“ Insgesamt sei sie „sehr hoffnungsvoll“, was die feministische Perspektive in der Filmbranche angeht.

In die eigene Zukunft kann die Wahlwienerin jedenfalls optimistisch blicken: Sie bereitet sich schon auf die nächste Rolle vor. „Ich darf noch nichts Konkretes sagen, aber ich werde dieses Jahr noch drehen.“