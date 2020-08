Falcos Skandal-Hit "Jeannie" wird zum TV-Thriller

Falcos Skandal-Song „Jeanny“ wird in Österreich demnächst zum TV-Thriller. Drehstart für „Jeanny: Das fünfte Mädchen“, so der Arbeitstitel, soll bereits Mitte September sein. „Die Handlung ist an den Text des Liedes angelehnt“, bestätigt der Kärntner Produzent Klaus Graf dem KURIER.

Es geht demnach um eine junge Frau, die auf einen obskuren Typen trifft, wobei deren Verhältnis zueinander unklar ist - ist es bloß eine Amour fou? Den Text hatten ursprünglich Ferdi und Rob Bolland geschrieben, bevor Falco ihn veränderte.

Graf hält sich derzeit zu Details bedeckt. „Wir sind noch mitten in der Vorbereitung, da spreche ich nur ungern darüber, zumal in dieser von Corona geprägten Situation. Wir drehen in Mödling, also in der Nähe von Wien. Wir hoffen, dass alles gut läuft.“