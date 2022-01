Klammer-Film auf ServusTV: "Keine aufgelegte Sache"

Die Geschichte von Franz Klammer ist groß. Der Mensch dahinter ist immer am Boden geblieben, wenngleich er um die Größe seines Namens weiß.

Der Film über Klammers legendären Sieg in der Olympia-Abfahrt von Innsbruck 1976, ist für die große Kinoleinwand gedacht und gemacht. Aber dort blieb „Klammer – Chasing the Line“ unter den hohen Erwartungen. Die Marke für die Auszeichnung mit dem „Austria Ticket“ – für 75.000 verkaufte Tickets eines österreichischen Films – wurde mit nicht ganz 50.000 Besuchern klar verfehlt. Der Kinostart Ende Oktober fiel in die anrollende Delta-Welle und vier Wochen später wurden die Kinos wieder einmal zugesperrt.