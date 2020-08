"I Can See Your Voice": Eine Show für Gesangstalente und Hochstapler

International verkauft

In Südkorea läuft das Format bereits seit 2015 in sieben Staffeln und wurde in mehrere Länder exportiert.

Heuer soll „I Can See Your Voice“ u. a. in den USA, Frankreich und Großbritannien starten – bei der BBC läuft aktuell noch die Anmeldephase für potenzielle Kandidaten.

Und selbst, wenn es bei RTL bei den vorerst nur zwei Folgen bleiben sollte, wird man der gesangslosen Musik-Show im deutschen Fernsehen schon bald wieder über den Weg laufen.