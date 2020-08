"The Masked Singer Austria" geht im September weiter

ProSieben verzichtet auf Ruth Moschner

ProSieben schickt im Herbst bereits die dritte Staffel von "The Masked Singer" on air. Bereits bekannt ist, dass das Ratepanel anders aussehen wird: Ruth Moschner und Rea Garvey werden nicht mehr in der Jury sitzen, stattdessen soll Comedian (und Teilnehmer der ersten Staffel) Bülent Ceylan einen der Plätze übernehmen. Die anderen Juroren sind noch nicht bekannt.

"The Masked Singer" stammt ursprünglich aus Korea. In dem Format treten kostümierte Prominente zum Wettsingen gegeneinander an. Wer sich hinter den Verkleidungen verbirgt, bleibt (zunächst) geheim. Aus den ersten beiden Staffeln der Deutschland-Version bei ProSieben gingen Max Mutzke und Tom Beck hervor.