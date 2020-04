"The Masked Singer": Quoten-Sieger mit Corona-Geschichten

Im Finale der Musik-Rateshow „The Masked Singer“ wurden am Dienstagabend in Köln die letzten verbliebenen Promis der aktuellen Staffel enthüllt - und einige Dinge, die sich hinter den Kulissen abspielten. Das fesselte das junge TV-Publikum auch in Österreich. TMS mit Schauspieler Tom Beck als siegreiches Faultier erreichte bei den 12- bis 49-Jährigen einen Markanteil von 20 Prozent und war damit österreichweit der stärkste Sender in der Zielgruppe. Durchschnitttlich verfolgten 303.000 Zuseher das Lüften der Masken. Zum Vergleich: "Soko Kitz" in ORF1 kam zeitgleich auf 16 Prozent oder Puls4 mit "2 Minuten 2 Millionen" auf 8 Prozent.