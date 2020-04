Doch nicht Stefan Raab: "Faultier" Tom Beck gewinnt "Masked Singer"

Schauspieler Tom Beck (42, "Alarm für Cobra 11") hat verkleidet als Faultier die deutsche Musik-Rateshow "The Masked Singer" gewonnen. Am späten Dienstagabend bekam er in der finalen Abstimmung die meisten Stimmen der Zuschauer - und legte anschließend als letzter noch verbliebener Kandidat seine Maske ab.

"Hier drin schwitzt man wirklich wie ein Schwein", sagte Beck über sein übergroßes Pelzkostüm in Surfer-Optik. "Natürlich tut's mir auch Leid für die, die jetzt Stefan Raab vermutet haben."