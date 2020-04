"The Masked Singer" bekommt eine dritte Staffel

Noch bevor nächste Woche das Finale von "The Masked Singer" über die Bühne geht, hat ProSieben eine Fortsetzung der schrägen Musik-Show angekündigt. Bereits im Herbst 2020 will der deutsche Privatsender eine dritte Staffel zeigen.

Durch die coronabedingten Einschränkungen musste man in der aktuellen zweiten Runde auf Studiopublikum verzichten. "Eine große Liveshow ohne Publikum ist natürlich nicht das Gleiche", so ProSieben-Chef Daniel Rosemann in einer Aussendung. "Wir konnten nur mit einem deutlich reduzierten Team arbeiten. Dienstleister haben Ausfälle. Deshalb feiert ProSieben 'The Masked Singer' im Herbst noch einmal und zeigt dann die dritte Staffel – hoffentlich ohne große Einschränkungen."

Davor steigt aber am Dienstag, 28. April, die Final-Show der derzeitigen Staffel. Zuletzt musste das Chamäleon seine Maske fallen lassen – unter dem Kostüm verbarg sich Dieter Hallervorden. Noch im Rennen sind Faultier, Drache, Hase und Wuschel.