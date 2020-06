TikTok: Die App, die über die Hits von Morgen entscheidet

Lip-Sync

Play-back ist die altmodische Bezeichnung für das, was die TikTok-User (vorrangig) machen: Die Lippen zum Gesang oder den Worten anderer zu bewegen und dabei möglichst kreative Tanzbewegungen zu zeigen. Die obligatorischen Spezialeffekte und Filter gehören mit zur Präsentation

Made in China

Die populäre App, die nur Spätgeborene intuitiv zu verstehen scheinen, stammt aus dem Fernen Osten. In China trägt TikTok die Bezeichnung Douyin und war 2018 das am schnellsten wachsende Social Network der Welt. 2020 verlagerte TikTok seine geschäftlichen Aktivitäten zusehends ins Ausland. Programmiert wird etwa in Kalifornien

Was ist ein Meme?

Motive in Bild- und Videoform, die immer wieder in unterschiedlichen Abwandlungen für Running Gags verwendet werden, gelten als Memes – ein prägender Teil der Onlinekultur. Der Begriff stammt vom Biologen Richard Dawkins, der den Begriff Mem 1976 als kulturelle Entsprechung zum Gen in der biologischen Evolution entwarf. Zum Phänomen wurden Memes erst viel später und pflanzten sich digital fort